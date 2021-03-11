По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растёт.

В большинстве случаев речь идёт о тяжёлых хронических заболеваниях, которые часто заканчиваются летальным исходом, либо о заболеваниях, переходящих в категорию хронических.

Почки – это парный орган, который находится в глубине живота, по обе стороны от позвоночника. В каждой из них содержится по миллиону специальных функциональных единиц – нефронов — для фильтрования крови. Когда кровь проходит через почки, из неё отфильтровываются продукты жизнедеятельности (креатинин, мочевина, лекарства, которые вы принимали, токсины), которые в концентрированном виде выходят из организма в виде мочи.

Почки регулируют объем жидкости в теле.

Таким образом, через различную концентрацию солей и выделение гормонов, почки связаны и с регуляцией артериального давления. Именно поэтому, если у вас повышенное артериальное давление, то ваш врач проверит не только ваше сердце, но и почки.

Более того, почки выделяют гормон, которые стимулирует производство красных кровяных клеток, а также конвертируют витамин D в его активную форму, что в свою очередь влияет на здоровье костей. Поэтому, если нарушена функция почек, то может возникнуть анемия и хрупкость костей.

Также, если функция почек нарушена, продукты жизнедеятельности будут накапливаться в организме. Это может привести к таким симптомам как усталость, слабость, плохой аппетит, чесотка, отеки, спазмы мышц, нарушения сознания, сна.

Проблема в том, что зачастую люди не замечают проблем с почками, пока не становится слишком поздно. Поэтому, если у вас сахарный диабет, повышенное артериальное давление, история заболеваний почек в семье, ожирение, или пожилой возраст, нужно быть особо внимательным к этому органу.

Если болезнь сильно прогрессировала и почки не справляются со своей функцией, то необходимо будет проходить процедуру диализа, когда кровь фильтруется машиной, или же пересадить почку от здорового донора. У каждого из этих вариантов есть свои достоинства и недостатки – выбрать подходящий поможет ваш врач.

Призываем беречь почки смолоду, регулярно проходить профилактические осмотры и при первых симптомах обращаться к врачам.

Вот несколько правил, которые важно соблюдать, заботясь о здоровье почек и хорошем самочувствии:

1. Регулярное питье не менее 1-1,5 литров чистой питьевой воды;

2. Раз в год сдавать анализы крови и мочи, чтобы контролировать состояние почек, своевременно выявлять любые негативные изменения и нивелировать их по назначениям врача;

3. Здоровый, подвижный образ жизни, чтобы не создавать застойные процессы в организме;

4. Правильное питание, включение в рацион овощей и фруктов;

5. Отказ от вредных привычек;

6. Контроль артериального давления и массы тела.