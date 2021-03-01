Пользователь развлекательного портала «Пикабу» поделился удивительной историей. Она приключилась на одной из омских трасс.

«Сын возвращался вчера домой из города. По дороге его обогнала старенькая жигули, хотя по нашим дорогам (а притом еще и плохо почищенным от снега) и при такой погоде, что была: -28 с жутким северным ветром, делать это было весьма рискованно.

Проехав километра четыре, сын увидел эту машину перевернутой в кювете. Рядом – два ошалевших парня в пиджаках (!!!). Остановился, конечно. Залезли они погреться в его машину, оказалось, едут из Омска в Шымкент. Без троса, без домкрата, и даже без теплой одежды. В общем, рисковые парни.

Дождались еще одной машины, перевернули несчастный жигуль, выкатили на трассу.

Фактически ни царапины. Кстати, и сами-то парни не пострадали, только чуть замерзли.

Машина завелась сразу.

«Ну вы счастливчики» — заметил один из шоферов, помогавших вытаскивать машину.

Тут сын замечает: «Но по этой дороге вы не приедете в Шымкент» (это трасса Петропавловск – Жезгазкан, которая фактически закончится через 50 км от места аварии).

«Как не приедем? — возмутился незадачливый пассажир, кутаясь в свой пиджачок — вот у нас Атлас автомобильных дорог СССР, никогда нас не подводил. В общем, спасибо, братья, за помощь, дальше мы сами разберемся».

До сих пор размышляю, где закончится предел везения этих отчаянных парней, едущих в помятой машине по незнакомой стране. С «Атласом дорог СССР». Зимой. В пиджаках»- рассказал автор.