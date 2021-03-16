Бакытжан Жаксыкулов – известная личность, воспитывающий множество учеников и занимающийся судейством в соревнованиях мирового уровня.

Первый казахстанец, получивший звание супервайзера United World Wrestling (куратор судей азиатского континента), сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Заслуженный тренер Республики Казахстан в 2011 году вошел в число 50 судей международной олимпиады в мире, достигнув степени судейства на республиканских соревнованиях, чемпионатах Азии, международных соревнованиях. Судьи олимпийского ранга являются высшей элитой в мире спорта. Достойных этого звания, утверждает FILA. Следовательно, это большое достижение и гордость для нашей страны. Заслуженный тренер Республики Казахстан по видам спорта «греко-римская, вольная и женская борьба».

Судил на Олимпиадах в Лондоне в 2012 году и в Рио в 2016 году.

Свой трудовой путь начал в 1999 году старшим тренером в детско-юношеской специализированной спортивной школе №5 города Шымкент. В дальнейшем был назначен старшим тренером отдела вольной борьбы школы мастеров спорта ЮКО по видам единоборств.

С 2013 года является директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 имени Ляззат Тажиевой управления физической культуры и спорта города Шымкент.

В данной школе детей обучают по 10 видам спорта. По спортивным играм — гандбол, волейбол, баскетбол, интеллектуальные игры — шахматы, шашки, тогызкумалак, по видам единоборств — қазақ күресі, белбеу күресі, бокс и тяжелая атлетика.

Бакытжан Жаксыкулов отметил, что на сегодняшний день в школе есть 848 спортсменов, в том числе 1 гроссмейстер, 4 спортсмена международного класса, 21 мастер спорта, 85 кандидатов в мастера спорта, 398 спортсменов различных спортивных категорий и первой группы. Также здесь работают заслуженные тренеры Казахстана, высшей категории и первой категории.

«Судейство — не прощает ошибок. Потому что он, портит честь не только судьи, но и ломает судьбу спортсмена», — говорит супервайзер.

Сегодня спортсмены тренера выступают на различных мировых соревнованиях. Мастер своего дела награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и различными нагрудными знаками, грамотами.