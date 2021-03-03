Шымкентские поликлиники нуждаются в медицинской технике.

О том, что третий миллионник страны попал в антирейтинг из-за низкой оснащенности, стало известно на заседании Правительства. Главный врач Алексей Цой скрывать не стал, высокий износ зданий и низкий уровень технического оснащения амбулаторно-поликлинических объектов необходимо устранить и еще в четырех регионах страны.

«Объекты ПМСП обеспечены более 1,5 млн единиц медицинской техники, при этом оснащенность составляет 76,6 %, а износ — 49%. При этом низкая оснащенность медицинской техникой в Северо-Казахстанской области — 55 %, Костанайской — 57%, г. Шымкете — 72%, Акмолинской — 74%, Актюбинской — 73% 37,572, — рассказал Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

В планах Минздрава построить в этом году 83 медпункта, 57 амбулаторий и одну поликлинику.

«До конца 2025 года запланированы строительство 487 и капитальный ремонт более 600 объектов ПМСП. Принимаемые меры позволят значительно расширить охват граждан первичной медико-санитарной помощью, особенно на селе», — говорит Аскар МАМИН, премьер-министр РК.

Остро стоит вопрос с медицинской помощью в селах. Премьер призвал стимулировать молодых специалистов и активнее привлекать их к работе в отдаленных населенных пунктах: заработной платой, условиями труда, соцпакетом.