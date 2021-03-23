В полицию по факту пропажи Аяжан Едиловой обратилась ее сестра. Выяснилось, что девушка вышла с работы и пропала. В день исчезновения она собиралась на встречу с новым знакомым из соцсетей.

Аяжан была убита. Предполагается, что она стала жертвой преступных деяний своего нового знакомого. Задержан подозреваемый – житель Туркестанской области 1993 года рождения.

«Проводятся следственные действия, в том числе с целью установления мотива и способа совершения убийства», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.