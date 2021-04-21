С 1 апреля 2021 года АО «Национальные информационные технологии» совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности запустили национальную систему «Электронный паспорт транспортных средств» на всей территории Республики Казахстан.

Проект осуществлён в рамках реализации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства, подписанного странами ЕАЭС.

Электронный документ будут оформляться на новые и ввозимые автомобили, а также на уже зарегистрированные авто по желанию собственника.

Цифровизация данных транспортных средств даёт возможность отслеживать его жизненный цикл не только в нашей стране, но и на территории Евразийского экономического союза.

ЭПТС представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация о транспортном средстве: сведения о собственнике, о регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, об уплатах утильсбора, о таможенных ограничениях и таможенной очистке, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, о прохождении технического осмотра.

Эта информация хранится в течение всего времени эксплуатации автомобиля, постепенно обновляясь.

Кроме того, электронный паспорт не может быть утерян и не имеет даты окончания, а также минимизирует возможность фальсификации информации.

Таким образом, цифровой документ снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств и обеспечит безопасность и прозрачность сделки.

Также, учитывая, что системы электронных паспортов стран-участниц ЕАЭС будут интегрированы между собой, появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей.

На сегодняшний день отечественные производители ТОО «СарыаркаАвтопром» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» уже приступили к оформлению электронных паспортов в тестовом режиме.