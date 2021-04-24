Необычная птица издает сипловато-свистящие звуки, а её щебетание напоминает скороговорку.

Пернатое существо с красными глазами заметил во дворе житель микрорайона Курсай Сауран Нысангали. Сегодня посмотреть на удивительную птицу приходят соседи. Подросток, хотел было оставить ее у себя, но взрослые посоветовали, что лучше отнести ее в зоопарк.

«Я увидел птицу, она сидела возле двери. Я ее поймал, занес в дом. Я хотел ее себе оставить. У нее очень необычные глаза. Красивые. Мы ей собрали насекомых, покормили», — говорит Сауран НЫШАНГАЛИ, житель города.

«Через интернет мы стали искать, что это за птица. Как называется, чем питается. То, чем мы ее кормим, она не ест. После мы позвонили в зоопарк. Они сказали – приедут и заберут. А мы переживаем, вдруг она умрет, пока они приедут. Главное, чтобы она попала в заботливые руки», — говорит Зияткуль ЕЛБОСИЕВА, жительница города.

Необычную птицу, благополучно доставили в зоологический парк Шымкента. Птицей оказалась черношейная поганка. Этот вид не занесен в Красную книгу. Тем не менее, встречается далеко не во всех странах. Птица, преимущественно обитающая в горной или заболоченной местности, прилетела в третий мегаполис явно издалека.

«Птицу к нам привезли недавно, ее сейчас осматривает ветеринарный врач, состояние среднее, нет ушибов и травм, но крыло повреждено», — говорит Улболсын ИРСАЕВА, специалист зоопарка г.Шымкента.

Черношейная поганка большую часть своей жизни проводит в воде, даже спит там. Если выходит на сушу, то передвигается очень неуклюже. А вот на воде чувствует себя в своей стихии. У птицы практически полностью отсутствует страх перед человеком. Сейчас пернатое обживается в новом доме. Таких птиц в городском зоологическом парке раньше не было.