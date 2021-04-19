Они не дотягивают даже до 100 тысяч тенге, сообщают Аналитики Ranking.kz

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения. IV квартал 2020

19 Апрель 2021

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в четвёртом квартале 2020 года составили 125,4 тыс. тг — на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В реальном выражении, с учётом цен на товары и услуги, номинальные денежные доходы населения выросли на 5,2%.

Среди регионов РК среднедушевые номинальные денежные доходы в четвёртом квартале 2020 года варьировались от 65,9 тыс. тг в Туркестанской области до 230,2 тыс. тг в Атырауской. При этом в реальном выражении доходы в Атырауской области уменьшились на 2%, в то время как в Туркестанской выросли на 7,4%.

В целом же по РК самые низкие номинальные денежные доходы на душу населения приходятся именно на южные регионы, где показатель не превышает 100 тыс. тг: после Туркестанской области идут город Шымкент (79,1 тыс. тг), Жамбылская (86,5 тыс. тг), Алматинская (90,7 тыс. тг) и Кызылординская (91,2 тыс. тг) области.

Самые высокие номинальные доходы на душу населения, помимо Атырауской области, приходятся на мегаполисы — Нур-Султан (192,9 тыс. тг) и Алматы (185 тыс. тг).

Кроме Атырауской области, среднедушевые доходы населения в реальном выражении уменьшились также в Шымкенте (−3,3%) и Западно-Казахстанской области (−5,1%).

В феврале текущего года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 122,4 тыс. тг — на 11% больше по сравнению с февралём 2020-го и лишь на 0,1% больше по сравнению с январём 2021 года.