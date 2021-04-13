В кодексе отражена деятельность двух форм взаимодействия: порядок принятия административного акта и процесс его обжалования.

Эксперты в области права утверждают, что квалифицированные юристы Верховного Суда и Министерства юстиции Республики Казахстан проделали большую работу по принятию данного Кодекса, опираясь на опыт зарубежных и бывших советских государств в соответствии с международными стандартами. В кодексе отражена деятельность двух форм взаимодействия: порядок принятия административного акта и процесс его обжалования.

«Принятие этого кодекса — знаменательное событие для нашей страны. Он является важным атрибутом верховенства закона, надежной опорой «слышащего государства», которое прислушивается к голосу народа, быстро и эффективно рассматривает все конструктивные запросы граждан», — отмечает Урмия Кулумбет, главный специалист Департамента юстиции Туркестанской области.

Кодекс предусматривает полную реализацию публичных прав, свобод и интересов физических и юридических лиц при рассмотрении обращений физических и юридических лиц; достижение баланса частных и общественных интересов в общественных отношениях; обеспечение эффективного и бесперебойного государственного управления, в том числе за счет участия людей в принятии управленческих решений; укрепляет верховенство закона в публичной сфере.