перерыв

В связи с проведением АО «Казтелерадио» планово-профилактических работ запланированных на 21 апреля 2021 года перенесены на 27 апреля с 03:00 до 17:00 по времени Нур-Султана, возможны перерывы в ретрансляции казахстанских телеканалов.

технический перерыв

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