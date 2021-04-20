В Казахстане 27 апреля временно отключат телевещание
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В связи с проведением АО «Казтелерадио» планово-профилактических работ запланированных на 21 апреля 2021 года перенесены на 27 апреля с 03:00 до 17:00 по времени Нур-Султана, возможны перерывы в ретрансляции казахстанских телеканалов.
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