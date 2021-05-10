Сотрудница KMF делится опытом работы в крупнейшей МФО страны.

Не секрет, что мы проводим на работе большую часть жизни. И, конечно, всем хочется найти такого работодателя, про труд у которого с уверенностью можно сказать: «Не работа – мечта». Конечно, в представлениях об идеальном работодателе каждый сам для себя определяет значимость того или иного фактора: кто-то мечтает только о большой зарплате, для других важен светлый и просторный офис, третьим главное, чтобы его окружали единомышленники… Но все же в большинстве своем представления о работодателе мечты сходятся у многих.

У компаний-лидеров определенно есть обязательные атрибуты: сильный бренд, инновационный подход и, конечно, сложившиеся культура и ценности. Одна из таких – микрофинансовая организация KMF. Крупнейшая на рынке компания выдает займы на прозрачных условиях. При этом KMF оказывает и нефинансовые услуги по повышению финансовой грамотности, а также консультации по ведению бизнеса.

Для большинства соискателей при выборе места работы важны 10 критериев работодателя, которые определили в результате исследований и опросов:

конкурентоспособная оплата труда и расширенные льготы для сотрудников;

финансовое благополучие организации;

стабильность компании;

интересное наполнение работы;

возможности для развития;

приятная рабочая атмосфера;

баланс работы и личной жизни;

удобное расположение;

возможность работать по гибкому графику;

сильное руководство.

KMF динамично развивается на протяжении более чем 23 лет. В компании работает свыше 1800 сотрудников в 110 отделениях. Большая часть из них – кредитные эксперты. Эта должность позволяет осуществить мечту любого студента или молодого специалиста: получить стабильную и хорошо оплачиваемую работу с возможностью карьерного роста вплоть до руководителя областного филиала.

Недавно казахстанские студенты, по данным исследования шведской компании Universum, включили KMF в рейтинг TOP-100 работодателей по итогам 2020 года. KMF заняла 60-е место в направлении «Бизнес». Обратимся к самой компании, чтобы понять, как она работает с клиентами, чем мотивирует своих сотрудников для достижения лидерских позиций на рынке микрофинансирования Казахстана.

Алтынай Ибрагимова – яркий пример успешного сотрудника KMF. Сегодня она занимает должность регионального директора – высшую позицию в структуре филиала в Шымкенте. А свой трудовой путь начала 17 назад как раз с должности кредитного эксперта, окончив университет.

Алтынай рассказывает о преимуществах работы в KMF, а также о профессии кредитного эксперта, которая открывает широкие карьерные возможности.

Алтынай Ибрагимова: работа в KMF повышает мою ценность как профессионала.

Если говорить о нашей компании, KMF, безусловно, имеет сильный бренд, что помогает нам в привлечении талантов. Нам приятно осознавать, что наши ценности и лидерские компетенции сегодня во многом разделяются как молодыми интересующимися людьми, так и опытными профессионалами. Наша команда – это яркие и талантливые личности, которым близок дух предпринимательства и присуща свобода в работе и жизни.

В KMF каждый из сотрудников может управлять своим успехом и воплощать свои карьерные амбиции в рамках деятельности компании. Динамичный бизнес, профессиональные наставники, интересные проекты и программы развития делают KMF отличной площадкой для развития карьеры: 80% наших руководителей выросли именно внутри компании.

KMF для меня стала образцом хорошего работодателя. Это ответственная компания, которая платит сотрудникам достойные и при этом официальные зарплаты. Кроме того, открывает перед работниками широкие возможности для профессионального развития с помощью различных программ обучения и полной прозрачности планировании карьеры.

Микрофинансовая организация KMF работает с предпринимателями: торговцами, производителями, теми, кто оказывает услуги. Много среди них фермеров и аграриев, то есть тех, кто работает на селе: выращивает скот или занимается земледелием. Работа связана с выездами на место бизнеса потенциальных клиентов. Здесь каждый эксперт овладевает основами кредитного анализа, составления бизнес-плана, чтобы консультировать предпринимателей, какой кредит лучше подходит. Работа на долгосрочную перспективу, в основе которой выстраивание партнерских отношений с нашими клиентами.

Должность кредитного эксперта также подразумевает работу и с уже действующими клиентами: информирование об акциях, новых продуктах и т. п.

Моя карьера развивалась в KMF постепенно. Свой путь в КМF я начала в 2004 году как раз с должности кредитного эксперта. В 2006 году стала старшим кредитным экспертом, курировала трех своих коллег. Затем в течение семи лет работала на разных должностях в кредитном отделе. В 2014 году стала заместителем директора филиала, в 2015 году – директором. А с 2017 года занимаю должность регионального директора. Под моим руководством 122 сотрудника, восемь отделений в Шымкенте и Туркестанской области. Конечно же, пройдя путь от рядового сотрудника, оборачиваясь назад, понимаю, сколько труда было вложено, но при этом, становясь экспертом на определенном уровне, хочется идти дальше, приобретать новые знания, навыки и компетенции, передавать свои знания новым сотрудникам, решать более сложные задачи.

В компании очень сильная корпоративная культура, во главе которой командный дух, прозрачность и честность в принятии решений, уважительное отношение как клиентам, так и сотрудникам. Это здорово мотивирует в работе. Часто практикуется ротация кадров в разные регионы для обмена опытом. Такой подход позволяет нарабатывать профессиональный и управленческий опыт в разных условиях и с разными людьми. У нас хороший соцпакет, куда входит 13-я зарплата, занятия спортом, развитие детей, медстраховка и другое по выбору сотрудника. Для кредитных экспертов дополнительно оплачивается съемное жилье, расходы на переезд и бензин, страховка и много других приятных бонусов, которые делают нашу работу эффективнее. Компания давно следует своей миссии – предоставлять лучшее финансирование предпринимателям, поэтому дает все возможности для профессионального роста и обучения своих сотрудников.

По моему мнению, кредитным экспертом могут стать и выпускники, как я, и профессионалы с опытом работы. Главное – желание работать с предпринимателями и помогать им в развитии бизнеса. Еще важно стремиться к получению новых знаний и навыков, саморазвитию. Компания таких людей поощряет и продвигает.

Сегодня я твердо стою на ногах и уже не мыслю себя без коллег и любимой работы. Лидеры нашей команды задают определенный ритм и стиль работы для всех сотрудников. Поэтому, ставя перед собой амбициозные цели, КМF берет одну высоту за другой.

Мы рады включить в нашу команду молодых и амбициозных! Присоединяйтесь!

Лицензия № 02.21.0003.M. выдана АРРФР от 26.02.2021