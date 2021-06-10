Распоряжением акима Туркестанской области, по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами маслихата Ордабасинского района Баглан Батыршаев назначен акимом Ордабасинского района.

Нового акима активу района представил глава региона Умирзак Шукеев.

Глава региона выразил уверенность, что новый аким обеспечит качественное исполнение всех задач, поставленных Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направленных на повышение социально-экономического благосостояния населения района. Он также поблагодарил Нурбола Турашбекова, внесшего большой вклад в развитие региона, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

«Учитывая большой опыт Нурбола Турашбекова, ранее являвшегося акимом Ордабасинского района, он освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую ответственную должность. На сегодняшней сессии районного маслихата на должность акима района была выдвинута кандидатура, которую единогласно поддержали депутаты. За плечами Баглана Батыршаева большой опыт. Уверен, что он приложит весь свой опыт, знания, усилия для развития экономики района», — сказал Умирзак Шукеев.

Глава региона поставил ряд конкретных задач перед новым акимом района. Среди них создать в районе новые производства, обеспечить занятость населения, привлечь инвестиции и передовые технологии в сельское хозяйство, увеличить объемы производимой продукции.

Баглан Батыршаев родился в 1976 году в Ордабасинском районе. Образование высшее. В 1999 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М. Ауэзова по специальности инженер-экономист, в 2008 году Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности юриспруденция, в 2014 году Алматинский университет менеджмента по специальности магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1997 году менеджером «Жилстройбанка». С 1998 по 2029 годы работал финансовым директором ТОО «Казагроойл», заместителем руководителя хозяйственного управления акимата города Астаны, помощником акима города Астаны, заместителем руководителя аппарата акима ЮКО, руководителем АО «Казтемиртранс», главным инспектором Совета Премьер-Министра РК, генеральным директором АО «КазМунайГаз-Сервис NS», председателем Правления регионального инвестиционного центра «Оңтүстік». В 2011-2015 годах был депутатом Южно-Казахстанского областного маслихата. С 2020 по 2021 годы работал руководителем учреждения «Управление делами акимата Туркестанской области».