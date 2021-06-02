Гнилая еда и массовые заболевания – видео, в котором показана полная антисанитария в стенах учебного центра МВД им. Бауыржана Момышулы, расположенного в Шымкенте прокомментировали в учебном заведении.

И не просто прокомментировали – здесь устроили экскурсию для всех желающих представителей СМИ и родителей слушателей. Что обнаружили журналисты ТК «Отырар» в станах учебного центра в нашем сюжете.

На кадрах, как утверждает автор видео, видно ужасное состояние кухни, где готовят еду слушателям. В сообщении к видео авторы написали, что мол в учебном заведении царят неуставные отношения, офицерам еду готовят отдельно, а большая часть слушателей страдает от неизвестной болезни, схожей по симптомам с КВИ. Еще одно обвинение – отобранные смартфоны. За право пользоваться, якобы необходимо заплатить – от 10 тысяч тенге. В учебном заведении все обвинения категорически опровергают.

Столовая встретила нас новыми клеенками – в помещении даже витал характерный запах и аккуратно накрытыми столами. На ужин, по словам повара – картофельный суп и рыбные консервы.

В помещении для мытья посуды никаких грязных и старых простыней, что, если верить анонимному сообщению, используются ля мытья посуды – только губки и моющие средства.

На кухне тоже царит порядок. Никаких запахов гнилых продуктов нет. Как нет и отвратительной вони в рубочной – помещении, где разделывают мясо. За несколько часов навести порядок везде можно, но вот запах за столь короткое время точно ничем не выветрить.

Родители, которые видели те самые кадры, тоже пришли в учебное заведение не только с детьми повидаться, но и рассказать журналистам, как здесь живется их детям.

Поскольку Шымкент находится в зеленой зоне по распространению коронавирусной инфекции, вопрос об организации дистанционного обучения здесь не стоял. Потому все учатся исключительно офлайн. Что до незапланированных проверок со стороны общественников или депутатов: к ним в учебном заведении, как нас заверило руководство, всегда готово.