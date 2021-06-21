В начале июня месяца 2021 года в Шымкенте зарегистрировано 6 случаев неэпидемической холеры — V. cholerae non OI холерный Вибрион.

За 2020 год случаев неэпидемической холеры V. cholerae non OI холерный вибрион не было зарегистрировано, сообщает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Холера – острая кишечная инфекция, относится к группе особо-опасных карантинных инфекций, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта в виде гастроэнтерита с быстрым обезвоживанием организма, в следствии потери воды и электролитов с рвотными массами и жидким стулом.

Источником инфекции является больной человек или вибрионоситель.

Существует 3 механизма передачи инфекций:

— водный (наиболее часто встречающийся);

— пищевой;

— контактно — бытовой.

Инкубационный период — от нескольких часов до 5 суток, чаще 2-3 дня.

Заболевание начинается остро, с появления жидкого стула, который носит водянистый характер и по внешнему виду напоминает «рисовый отвар». Вслед за частым стулом появляется обильная рвота, возникает жажда.

Неукротимая рвота и профузный жидкий стул очень быстро приводят к обезвоживанию организма.

По мере развития обезвоживания появляются судорожные подергивания жевательных и икроножных мышц, западают глаза, общая слабость, головокружение.

Заболевание легче предупредить, чем лечить.

Поэтому, необходимо соблюдать следующие профилактические мероприятия:

— соблюдение правил личной гигиены;

— необходимо пить кипяченную воду, использую одноразовые стаканчики;

— обязательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;

— овощи, фрукты перед употреблением тщательно мыть проточной водой;

— скоропортящиеся продукты хранить в холодильнике при определенном температурном режиме.