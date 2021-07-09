Молодой пианист Темирлан Бейсенбай (псевдоним Ratovich Kai) исполнил гимн Казахстана в Милане.

«Я родился в селе Ванновка (село в Тюлькубасском районе) на юге Казахстана. Ходил на частные уроки фортепиано в течении года к преподавателю чья специальность была «Виолончель». ⠀

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В шесть лет с семьей переехали в Астану. Первое время жили у сына моего будущего преподавателя. Летом поступил на грант в КазНАМ. Начался новый этап. ⠀

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Школа. Атаманы. Сборы денег. Первая любовь. Лучшие друзья. Прогулы. Победы и поражения. Косяки и хорошие поступки. Ну в общем, все как у всех. ⠀

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Проучившись 9 лет школы и 4 курса колледжа уехал учиться в Австрию. Поступил в два университета, выбрал Моцартеум» — написал на своей странице музыкант.