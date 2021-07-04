Распоряжением акима города Шымкент Ильясов Галымжан Молдабаевич назначен руководителем управления развития комфортной городской среды города Шымкент.

Галымжан Молдабаевич родился в 1970 году. Образование высшее, по специальности зооинженер, государственное и местное управление.

Трудовую деятельность начал в 1993 году главным технологом мясокомбината производственно-коммерческой фирмы ЛТД «Қазығұрт». С 1994 по 2003 годы работал главным специалистом, начальником отдела управления по делам молодежи, туризма и спорта администрации Казыгуртского района ЮКО, акимом сельского округа Шарапхана Казыгуртского района. С 2003 по 2013 годы работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима Южно-Казахстанской области, начальником управления предпринимательства и промышленности ЮКО, заместителем начальника управления сельского хозяйства ЮКО. С июня 2013 года по сегодняшний день занимал должность акима Енбекшинского района.

В дальнейшем в качестве руководителя управления будет выполнять функции государственного управления природными ресурсами и регулирования природопользования на территории города Шымкент, а также осуществления мероприятий в области охраны окружающей среды и природопользования.