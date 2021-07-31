Ученые назвали зеленый чай напитком, эффективно сжигающим жир на животе. Кроме того, избавиться от лишнего веса в этой области поможет регулярное употребление фруктов и овощей, сообщает lenta.ru.

Специалисты объяснили, что жир на животе возникает возле таких важных органов, как печень и кишечник, что грозит риском развития заболеваний сердца и диабета второго типа. Ученые провели исследование, в котором участвовали взрослые жители Китая с высокой долей брюшного висцерального жира. Их разделили на две группы, одна из которых в течение 12 недель употребляла зеленый чай ежедневно.

Эксперимент показал, что приверженцы чая почти полностью избавились от жира на животе. Средняя площадь висцерального жира, масса тела и жировые отложения существенно сократились при употреблении этого напитка, обогащенного катехинами. Ученые считают, что зеленый чай ускоряет метаболизм, помогая организму тратить большее количество калорий.

Желающим избавиться от жира на животе специалисты также посоветовали употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также добавить в рацион крахмалистые продукты с высоким содержанием клетчатки. Кроме того, следует отказаться от добавления в пищу соли или сахара. Необходимо также употреблять обезжиренные молочные или соевые напитки с кальцием и выпивать от шести до восьми стаканов воды за сутки.