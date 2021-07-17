В центре, открывшемся в микрорайоне «Казгурт», проводят лечение больных коронавирусом и пневмонией.

Для этого здесь установлены аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат Боброва, кислородные точки и оборудование для лечения больных инфекционными заболеваниями.

С ходом работы медицинского учреждения ознакомился первый заместитель акима города Шынгыс Мукан. Руководителю ответственного госоргана поручено контролировать наличие лекарственного фонда для лечения больных. Вместе с тем, в целях безопасности обеспечить медицинских работников спецодеждой.

Инфекционный стационар, открытый на базе медицинского центра «Klinika QaZygurt», имеет реанимационное отделение на 10 коек.

В настоящее время сюда госпитализированы 22 пациента, оказывается помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.