Проведено их аэровизуальное наблюдение.

Всего на территории региона расположено 100 опасных участков формирования селевых потоков. Площадь поражения — 4 280 550 кв. м.

Для предупреждения селевых потоков проведен аэровизуальный облет 44 ледниковых озер, расположенных в горах. Кроме того, осмотрены селеопасные участки. В результате на сегодня состояние ледниковых озер оценивается как стабильное, угрозы селевых потоков нет.

Стоит отметить, что по поручению акима области, в связи с резким изменением погодных условий, в качестве превентивных мер Департамент по чрезвычайным ситуациям области и областное управление природопользования провели мониторинг и доложили главе региона о текущей ситуации.

Аким области поручил ряду ведомств вести ежедневный мониторинг в целях защиты населения горных районов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.