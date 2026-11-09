Пилонный спорт набирает популярность в Шымкенте

В Шымкенте набирает популярность пилонный спорт — направление, объединяющее элементы гимнастики, акробатики и хореографии. Несмотря на то что профессиональную подготовку по этой дисциплине в городе ведут немногие тренеры, местные спортсменки уже успешно выступают на республиканских соревнованиях и завоёвывают призовые места.

Со стороны выступления на пилоне выглядят лёгкими и эффектными. Однако за каждым вращением, сложным захватом и акробатическим элементом стоят месяцы тренировок, развитие физической силы, гибкости и выносливости.

Как рассказывает тренер по пилонному спорту Екатерина Яганина, эта дисциплина требует не только хорошей физической подготовки, но и умения преодолевать собственные ограничения.

«Я считаю, что этот спорт прежде всего учит побеждать себя. Это очень сложная дисциплина, требующая огромных усилий. Помимо силы, гибкости и выносливости, нужно привыкнуть к болезненным ощущениям при выполнении захватов. Кожа не сразу адаптируется к нагрузкам. Даже просто удержаться на пилоне поначалу очень тяжело», — объясняет Екатерина Яганина.

В отличие от привычных силовых тренировок, здесь спортсменам необходимо постоянно контролировать положение тела, удерживать собственный вес и выполнять сложные комбинации на металлическом снаряде.

При этом пилонный спорт привлекает людей с разным уровнем подготовки и спортивным опытом.

Так, Евгения Гилинская раньше занималась пауэрлифтингом и неоднократно становилась призёром соревнований. Однако со временем решила попробовать новое направление и увлеклась пилонным спортом.

«Я люблю спорт и стараюсь развиваться в разных направлениях. Пилонный спорт особенно интересен тем, что для Казахстана он относительно новый. Мне повезло со студией и окружением. Мы практически не сталкиваемся с негативом или осуждением», — рассказывает Евгения Гилинская.

Занимаются пилонным спортом и дети. Тренировки помогают развивать координацию движений, укреплять мышцы, улучшать гибкость и учиться уверенно владеть собственным телом.

Юная спортсменка Алина Пьяных уже успела попробовать свои силы на соревнованиях. В прошлом году она впервые выступила на турнире и заняла второе место в своей возрастной категории.

«Было сложно, потому что в моей категории выступало много девочек. Но я справилась и смогла занять второе место», — поделилась Алина.

По словам спортсменок, занятия помогают не только улучшить физическую форму, но и стать увереннее в себе. Каждый освоенный элемент становится результатом длительной работы и преодоления собственных страхов.

Пилонный спорт тесно связан с воздушной акробатикой, к которой также относятся упражнения на воздушном кольце и полотнах. Однако каждая из этих дисциплин имеет свои особенности, технику выполнения элементов и требования к подготовке.

В Казахстане спорт на пилоне получил официальное признание как неолимпийская спортивная дисциплина. Это способствует развитию соревнований и повышению интереса к направлению.

Шымкентские спортсменки продолжают тренироваться и представлять город на национальных чемпионатах. Несмотря на ограниченное количество тренеров, пилонный спорт постепенно расширяет круг своих поклонников, доказывая, что за зрелищными выступлениями стоят серьёзная физическая подготовка, дисциплина и ежедневный труд.