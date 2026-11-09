В Шымкенте дошкольники вместе с родителями создавали роботов из LEGO

В Шымкенте впервые прошли соревнования по робототехнике «РобоШаңырақ» для детей в возрасте от трёх до пяти лет. Необычный турнир объединил 30 семей. Маленькие участники вместе с родителями собирали роботов, программировали их движения и представляли собственные проекты.

В соревнованиях приняли участие воспитанники детских садов «Атамекен», «Аламан» и «Күмісай», а также дети, посещающие центр робототехники RoboPark.

Главной особенностью конкурса стал семейный формат. Все задания дошкольники выполняли вместе с мамами и папами. Организаторы решили не только познакомить малышей с основами робототехники, но и создать условия для совместного творчества детей и родителей.

Для сборки моделей участники использовали конструкторы LEGO WeDo 2.0. С их помощью юные изобретатели создавали движущиеся механизмы, а затем учились управлять ими с помощью простых программ.

Одной из участниц стала маленькая Асия Биржан. Вместе с родителями девочка собрала робота в виде пчелы.

«Мы сегодня собрали пчелу. Очень рады, что смогли принять участие в такой необычной олимпиаде. Думаю, для ребёнка это хороший опыт», — рассказала мама участницы Перизат Мамыкева.

Конкурс в категории «Собери робота» состоял из трёх этапов. Сначала участникам необходимо было по предложенному изображению собрать движущуюся модель. Затем создать программу для управления роботом. На заключительном этапе дети вместе с родителями представляли готовые проекты и объясняли принцип их работы.

При оценивании судьи учитывали правильность сборки, качество выполнения задания и время, затраченное на его выполнение.

Организаторами соревнований выступили школа робототехники и программирования RoboPark совместно с филиалом Shymkent Hub. Инициативу также поддержало Управление цифровизации города Шымкента.

По словам основателя и директора центра RoboPark Абзала Калдыбайулы, подобный формат соревнований в городе организовали впервые.

«Наша главная цель — чтобы ребёнок вместе с родителями решал общую задачу. Они должны собрать робота, написать программу, привести его в движение, а затем вместе представить и защитить свой проект», — пояснил Абзал Калдыбайулы.

Организаторы отмечают, что знакомство с робототехникой в раннем возрасте помогает развивать логическое мышление, воображение, мелкую моторику и навыки решения задач. Кроме того, совместная работа позволяет родителям лучше узнать интересы и способности своих детей.

Для малышей «РобоШаңырақ» стал возможностью сделать первые шаги в мире современных технологий, а для взрослых — провести время с детьми за общим увлекательным занятием.

В завершение соревнований всем маленьким участникам вручили специальные подарки и сертификаты.