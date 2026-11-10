В пяти микрорайонах Шымкента произошли отключения электроэнергии

В Шымкенте неблагоприятные погодные условия стали причиной перебоев с электроснабжением в нескольких районах города. В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением подачи электроэнергии.

По информации ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», отключения электричества зафиксированы в пяти микрорайонах:

Жайлау;

Туран-2;

Актас;

Кызылжар;

Акниет.

На проблемных участках работают аварийно-ремонтные и оперативно-выездные бригады энергетической компании.

Специалисты обследуют электрические сети и оборудование, устанавливают причины неисправностей и принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.

В компании сообщили, что аварийно-восстановительные работы ведутся в оперативном режиме. Ситуация находится под контролем диспетчерской службы.