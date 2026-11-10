В пяти микрорайонах Шымкента произошли отключения электроэнергии

В Шымкенте неблагоприятные погодные условия стали причиной перебоев с электроснабжением в нескольких районах города. В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением подачи электроэнергии.
По информации ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», отключения электричества зафиксированы в пяти микрорайонах:
Жайлау;
Туран-2;
Актас;
Кызылжар;
Акниет.
На проблемных участках работают аварийно-ремонтные и оперативно-выездные бригады энергетической компании.
Специалисты обследуют электрические сети и оборудование, устанавливают причины неисправностей и принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.
В компании сообщили, что аварийно-восстановительные работы ведутся в оперативном режиме. Ситуация находится под контролем диспетчерской службы.