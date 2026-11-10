Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В пяти микрорайонах Шымкента произошли отключения электроэнергии

В пяти микрорайонах Шымкента произошли отключения электроэнергии

-
Редактор Юлия Машковская
-
274
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте неблагоприятные погодные условия стали причиной перебоев с электроснабжением в нескольких районах города. В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением подачи электроэнергии.

По информации ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», отключения электричества зафиксированы в пяти микрорайонах:
Жайлау;
Туран-2;
Актас;
Кызылжар;
Акниет.

На проблемных участках работают аварийно-ремонтные и оперативно-выездные бригады энергетической компании.

Специалисты обследуют электрические сети и оборудование, устанавливают причины неисправностей и принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.

В компании сообщили, что аварийно-восстановительные работы ведутся в оперативном режиме. Ситуация находится под контролем диспетчерской службы.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.