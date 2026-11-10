В Шымкенте призвали школьников не замалчивать случаи буллинга

В Шымкенте прокуратура Енбекшинского района представила социальный видеоролик «Не молчи о буллинге!». Его цель — привлечь внимание к травле среди несовершеннолетних и напомнить школьникам, что замалчивание проблемы может оставить пострадавшего без необходимой помощи.

Авторы ролика призывают детей не поддерживать насмешки, оскорбления и унижение одноклассников, а также не оставаться сторонними наблюдателями. Если ребёнок столкнулся с травлей или стал её свидетелем, важно рассказать об этом взрослым, которым он доверяет: родителям, учителям или школьному психологу.

Буллинг не всегда ограничивается открытыми конфликтами. Он может проявляться в систематических обидных высказываниях, угрозах, распространении унизительных сообщений в цифровых сообществах и намеренном исключении ребёнка из общения. Такие действия способны отрицательно влиять на чувство безопасности, психологическое состояние и желание посещать занятия.

Профилактика начинается с внимательного отношения к изменениям в поведении детей. Если школьник стал замкнутым, боится идти в школу или избегает общения, взрослым важно спокойно выяснить причину, выслушать его без обвинений и при необходимости подключить специалистов.

Особая роль отводится педагогам: они могут вовремя заметить напряжённость в классе, пресечь травлю и помочь участникам ситуации получить поддержку. При этом нельзя перекладывать ответственность за происходящее на пострадавшего ребёнка или требовать от него самостоятельно разбираться с обидчиками.

Подобные информационные инициативы напоминают о принципе «Закон и порядок»: защита прав несовершеннолетних зависит не только от реакции уполномоченных органов, но и от ответственности каждого участника школьного сообщества. О фактах травли необходимо сообщать своевременно, чтобы проблема не перерастала в более серьёзный конфликт.