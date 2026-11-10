Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме Шымкента

В Шымкенте произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Терискей. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, возгорание произошло в квартире многоэтажного дома. На площади четырёх квадратных метров горели домашние вещи.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали по лестничному маршу восемь человек, в том числе одного ребёнка. Возгорание удалось ликвидировать.

Во время обследования квартиры спасатели обнаружили тело мужчины 1959 года рождения.

По факту пожара Управление по чрезвычайным ситуациям Аль-Фарабийского района зарегистрировало уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан — нарушение требований пожарной безопасности.

Назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, в ходе которых предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

В ДЧС также сообщили, что в октябре 2026 года в этом многоквартирном доме совместно с представителями газотехнической службы проводилась профилактическая работа. Жильцам разъясняли требования пожарной безопасности и меры предупреждения возгораний.

После трагедии спасатели вновь призвали жителей Шымкента соблюдать правила безопасности в быту. Специалисты рекомендуют не оставлять включённые электроприборы без присмотра, соблюдать осторожность при курении и не выбрасывать непотушенные окурки.

При обнаружении дыма или возгорания необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по номерам 101 или 112.

Причина пожара устанавливается.