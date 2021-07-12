Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова (Auezov University) как один крупных многопрофильных вузов страны, входящий в ТОП-500 университетов мира (QS), готов поддержать студентов этих вузов и дать возможность продолжить обучение, независимо от курса (перевод на 2, 3, 4 курсы), уровня и направления подготовки.
По завершении обучения они станут обладателем диплома собственного образца Auezov University.
Вуз гарантирует сохранение государственных образовательных грантов и рассмотрит гибкую систему оплаты.
Документы о переводе принимаются онлайн в течение текущего месяца на портале университета http://portal.ukgu.kz/cos/
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