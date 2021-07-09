На 8 июля зарегистрировано 210 случаев заболевания КВИ.

Из них у 152 граждан имеются признаки, у 58 признаков нет. 87 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 123 человека взяты на домашний карантин.

Всего на сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 416 мест. Наполняемость коек составляет 46%, 752 коек свободны.

В инфекционном стационаре на лечении находятся 664 пациента, в реанимационном отделении — 148.

Одним из способов профилактики заражения коронавирусной инфекции является вакцинация. За сутки в городе вакцинировано 10 120 человек. I компонент получили 6 164, II компонент – 3 956. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 303 364 человека. Из них 183 651 человек получили два компонента вакцины.

Не менее важно строго соблюдать карантинные меры. Однако жители третьего мегаполиса страны вопреки здравому смыслу продолжают устраивать банкеты, куда приглашают сотни людей. Отсюда и такая удручающая статистика.