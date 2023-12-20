В Казахстан может прийти новый штамм коронавируса.

Сейчас он активно распространяется в США. Но вирусологи говорят, большой опасности он не несет, так как не отличается тяжелым течением.

По словам вирусологов, сейчас в Казахстане так называемая трипидемия, когда люди болеют коронавирусом, гриппом и ОРВИ. При этом в мире распространяется новый штамм коронавируса JN.1 По словам доктора медицинских наук Алмаза Шармана, как и все последние штаммы, этот отличается своей высокой заразностью, он имеет возможность преодолевать иммунную защиту, но потерял свою агрессивность и не перетекает в сложную форму. Кроме того, казахстанцы выработали определенный иммунитет.

«Я в общем то больших беспокойств о новых вариантах не высказывал бы, тем более наша иммунная система защищает, сам вирус меняется, мы меняемся, если 4 года назад у нас вообще не было никакой иммунной защиты, то сейчас она есть, благодаря тому что многие переболели, многие провакцинировались, есть определенная иммунная подушка, которая позволяет защититься нам от этой инфекции», — говорит Алмаз Шарман, доктор медицинских наук, вирусолог.

Тем не менее, новый штамм вируса опасен для тех, у кого слабая иммунная система: пациентов с хроническими заболеваниями и для пожилых людей. Им по рекомендации вирусологов, следует избегать мест большого скопления людей. По словам специалистов, коронавирус сейчас почти не отличается от гриппа и ОРВИ. У этих заболеваний схожие симптомы: боль в горле, першение, насморк, головные боли и температура.

«Острое респираторное заболевание это масса вирусов которое может часто встречаться, само заражение происходит очень быстро. Как правило эти заболевания возникают в организованных коллективах, источник как правило больной человек и мы рекомендуем в эпидсезон осень и зиму не посещать места массового скопления людей», — говорит Клара Адырбаева, руководитель УСЭК г. Шымкента.

Именно поэтому казахстанцам рекомендуют беречься, чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми. А в случае появления первых симптомов вирусного заболевания, оставаться дома, соблюдать постельный режим и обильное питье, обратиться к врачам и лечиться строго по их назначению.