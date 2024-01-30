ОРВИ, ГРИПП, коронавирус или корь: какой вирус циркулирует в Шымкенте?

Жители Шымкента боятся эпидемии вирусных заболеваний.

В городе массово жалуются на кашель, озноб, мышечные боли и слабость.

Только за неполный январь зарегистрировали больше 136 случаев острой респираторной вирусной инфекцией типа А. Тогда как за весь прошлый год было всего 3 случая.

Врачи уверяют: вспышки нет, но с оговоркой — вирус мутировал и протекает в более тяжелой форме.

Растет в Шымкенте и заболеваемость ОРВИ. Только за 2 недели инфекцию подхватило почти 4 тысячи человек. И это только те, кто обратился за помощью к медикам. Что важно, отличить обычную простуду от ковида самостоятельно не так-то просто.

Айгуль Турымбетова, заместитель начальника управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«За первую неделю эпидемиологического сезона 2024 года зарегистрировано 1 895 случаев ОРВИ, а за вторую неделю – 1 759 случаев. Среди ОРВИ негрипозными вирусными инфекциями заболевших в этом эпид. сезоне 15 случаев, за аналогичный период было 19 случаев. У людей может наблюдаться микс инфекций. У человека, заболевшего гриппом, может быть параллельно ОРВИ, коронавирус или корь».

Треть заболевших ОРВИ— дети до 14 лет. Специалисты напоминают, что клиника ОРВИ и гриппа очень похожа. Заболевания сопровождаются слабостью, заложенностью носа, зудом в горле, повышением температуры тела до 38-40°с, сильными головными болями. Наиболее частыми последствиями респираторных инфекций становится отит, синусит, пневмонии, менингит и гайморит. Несвоевременное и некорректное лечение может привести к осложнениям.

Айгуль Турымбетова, заместитель начальника управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«При несвоевременном лечении нередко возникают осложнения. Некоторые люди начинают самостоятельно назначать себе препараты, что может усугубить состояние здоровья и даже возникнуть осложнения. К таким заболеваниям как грипп и ОРВИ необходимо относиться серьезно и беречь себя».

Для защиты от заболеваний специалисты напоминают соблюдать правила гигиены, не переохлаждаться, носить маски в общественных местах и вакцинироваться, а при появлении первых симптомов схожих инфекций, как грипп, ОРВИ или коронавирус, следует обратиться к врачу для точной постановки диагноза и получения эффективного лечения.