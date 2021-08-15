Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа, передает zakon.kz.

В «красной» зоне по-прежнему находятся: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Туркестанская область перешла из «желтой» в «зеленую» зону.

Также сообщается о том, что за сутки в стране вакцинировано первым компонентом 30 521 человек, вторым компонентом — 31 934 человека.

На 14 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 074 583 человека, вторым компонентом — 4 700 091 человек, — сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в РК.