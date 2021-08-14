Под председательством акима города Шымкент Мурата Айтенова состоялось заседание городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала года в городе зарегистрировано около 25 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них на сегодняшний день вылечились более 16 тысяч больных. Всего с начала прививочной кампании более 319 тысяч жителей города получили оба компонента вакцины.

Стоит отметить, за последнюю неделю снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Так, если неделю назад в службу скорой помощи за один день поступало 2 275 вызовов, то на сегодняшний день – 2 048 вызовов в сутки.

Всем пациентам, обслуживаемыми мобильными бригадами, назначено лечение в соответствии с клиническими протоколами и алгоритмом. В анамнезе базисной терапии отмечено улучшение состояния 5 756 пациентов, что составляет 51,7% от всех пациентов под амбулаторным наблюдением.

В завершение заседания, заслушав предложения и мнения ответственных специалистов, аким города отметил необходимость активизации работы мониторинговой группы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также системной работы по вакцинации.

В настоящее время из числа лиц, относящихся к группе диспансерного учета, вакцинировано 54% больных с хроническими заболеваниями. Глава города обратив внимание на ситуацию в городе, призвал вакцинировать и тех, кто имеет хронические заболевания при отсутствии медицинских противопоказаний к вакцинации.