Как скорая помощь соединила два сердца

Каждый день они выезжают на десятки вызовов, где счет порой идет на минуты. Но за пределами работы их объединяет не только профессия, а целая жизнь на двоих. Фельдшеры городской станции скорой помощи Асылжан и Каламкас уже почти десять лет помогают пациентам, а дома воспитывают маленькую дочь.

Ради семьи супруги специально работают в разные смены, чтобы ребенок всегда был под присмотром.

За годы работы Каламкас Бегман привыкла к тому, что каждый вызов может стать самым сложным. За смену приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями — от бытовых травм до состояний, когда счет идет на минуты.

Каламкас признается, что один из рабочих моментов навсегда остался в ее памяти: «Самое счастливое, что мне довелось пережить на работе, принять роды прямо на вызове. Такие моменты невозможно забыть. Муж хорошо понимает, какой ценой дается эта работа. Поэтому никогда не обижается, если я прихожу домой без сил. Наоборот, всегда поддерживает».

К сожалению дома супруги пересекаются реже чем хотелось бы. Муж Каламкас, Асылжан тоже работает в скорой помощи. Пока один дежурит на линии и спешит к пациентам, второй остается с двухлетней дочерью. Такой график они выбрали сами, чтобы ребенок всегда был рядом с кем-то из родителей. А единственная возможность увидеться в течение дня — короткая пересменка на станции.

Асылжан Рахат, фельдшер городской станции скорой медицинской помощи, рассказывает, что именно работа на скорой помощи стала началом их семейной истории: «Я работаю фельдшером с 2015 года. Здесь познакомился со своей будущей супругой. Она пришла стажером, а я был ее наставником. Постепенно начали общаться, потом встречались, а спустя три года поженились. Сейчас у нас маленькая дочь, поэтому в одну смену мы практически никогда не работаем».

История Асылжана и Каламкас на станции скорой помощи давно стала одной из самых известных. Сегодня здесь работают уже шесть семейных пар, и, как говорят коллеги, вскоре их станет еще больше. Для одних это место — ежедневная борьба за жизни пациентов, а для других еще и начало собственной семейной истории.

И, пожалуй, именно взаимопонимание помогает этим людям сохранять спокойствие там, где каждая минута может стать решающей.