Служба скорой помощи Шымкента усилила автопарк 25 современными машинами

В Шымкенте служба скорой медицинской помощи получила 25 новых специализированных автомобилей. В ходе рабочей поездки аким города Габит Сыздыкбеков передал ключи от техники городской станции скорой помощи.

Новые автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, включая кардиографы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, кислородные баллоны и другое необходимое оборудование для экстренной помощи пациентам.

Обновление автопарка позволит сократить время реагирования на вызовы и повысить качество медицинского обслуживания населения. Отмечается, что особое внимание будет уделено эффективному использованию техники и её постоянной готовности к работе.