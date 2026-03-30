Жители Шымкента смогут видеть движение скорой помощи по своему вызову на карте в реальном времени.

Это решение реализовано Yandex Qazaqstan в партнерства с министерством здравоохранения Республики Казахстан и акиматом города Шымкента. Наблюдать за движением бригады можно будет на карте в браузере, а в перспективе — в приложении Яндекс Go. Решение должно значительно уменьшить нагрузку на диспетчеров. Об этом рассказал руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.

После вызова скорой помощи система автоматически отправит SMS со ссылкой на карту, где в реальном времени будет отображаться движение бригады. Решение реализовано с использованием JavaScript API от Яндекс Карт.

Новое решение направлено на повышение прозрачности работы экстренных служб, уменьшение нагрузки на диспетчеров и улучшение качества взаимодействия с населением. На первом этапе функция будет доступна для части вызовов на территории Шымкента, позднее планируется масштабировать проект на все вызовы.