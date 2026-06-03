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Зеленый свет жизни

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Шынар Оразова
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Когда на кону жизнь человека, любая автомобильная пробка может стать фатальной. Но теперь шымкентским врачам не приходится терять драгоценные минуты на перекрестках. Новая интеллектуальная система ITS взяла под контроль городские светофоры, давая медикам абсолютный приоритет на дорогах.

Система работает в режиме реального времени. Как только неотложка приближается к перекрестку, автоматика считывает ее приближение и моментально переключает светофор. Для скорой загорается зеленый, а остальной поток временно придерживается.

Пресс-служба акимата г. Шымкента: «Пять реанимационных автомобилей скорой помощи оснащены трекерами, интегрированными в систему ITS. Система ITS охватывает 354 светофорных объекта города. В режиме реального времени она анализирует транспортные потоки, обеспечивая более эффективную организацию дорожного движения и повышение уровня безопасности на дорогах».

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