21 сентября в столице Казахстана на площадке международного мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан прошел брифинг на тему: «Как поступить в российские вузы: гранты, льготы, программы».

На брифинге руководители Русского дома в Нур-Султане и ряда крупных российских вузов рассказали об особенностях набора абитуриентов, провели презентации учебных заведений и ответили на вопросы аудитории.

О ключевых задачах и приоритетах вузов двух стран на ближайшую перспективу рассказал Алексей Коропченко, руководитель Русского дома в Нур-Султане.

«Нам очень приятно констатировать тот факт, что российское образование в Казахстане очень востребовано. Ежегодно около 70 тысяч граждан Казахстана учатся в России. Такие хорошие результаты были достигнуты благодаря плодотворной работе двух государств», ‒ отметил спикер.

Об инициативах, принимаемых для подготовки квалифицированных специалистов, рассказал и.о. ректора Ижевского государственного технического университета имени Калашникова Александр Губерт.

«Образование – это именно та отрасль, которая очень динамично развивается и во все времена была востребована. Нам очень важен такой обмен студентами, преподавателями, идеями и современными практиками. За этот визит мы планируем рассказать больше, о тех программах, которые мы предлагаем в высокотехнологичных отраслях, в том числе в сфере информационных технологий, промышленности и других передовых направлений», ‒ отметил участник делегации.

Также в рамках брифинга были освещены такие вопросы, как возможность обучения в России за счет государственных грантов, требования к абитуриентам и существующие инструменты, помогающие казахстанцам поступать в лучшие российские вузы.

«Амбициозная цель нашего университета – выйти на новый уровень сотрудничества. Мы очень серьезно задумывались о создании филиала Новосибирского университета в Алматы, создании совместных зеркальных лабораторий и реализации совместного казахстанско-российского университета», ‒ сообщил начальник Управления экспорта Новосибирского Государственного университета Евгений Сагайдак.

При этом, как отметил спикер, перед вузами не стоит задача оставлять студентов из Казахстана в России.

«Большинство студентов из Казахстана, которые проучились у нас, возвращаются. Это, я считаю, очень хорошо. Речь идет не о том, чтобы полностью забрать и привлечь талантливую молодежь к себе. А о том, чтобы совместно с ведущими вузами Казахстана их подготовить, и, самое главное, чтобы они остались именно в Казахстане. Такова наша задача», ‒ подчеркнул Евгений Сагайдак.

Беседу о целях визита Удмуртской делегации в Казахстан продолжил постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации – заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич.

«Наша Республика сегодня сделала большую ставку на экспорт, и одной из важных ее частей является экспорт услуг. Образование – отличный экспортный продукт, который нужно продвигать. Мы видим, что наше образование пользуется спросом, именно поэтому включили его в нашу бизнес-миссию», ‒ рассказал Хомич.

Абзал Калиев