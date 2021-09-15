На борту самолета, летевшего из Нур-Султана в Шымкент, умерла пассажирка, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в авиакомпании Qazaq Air, инцидент произошел 14 сентября.

При полете на эшелоне кабинному экипажу поступила информация о том, что пассажирке плохо и требуется срочная помощь. Когда бортпроводник подошел к месту, которое занимала пассажирка, она уже находилась без сознания, при проверке отсутствовали пульс и дыхание. Был сделан доклад командиру воздушного судна и запрошена помощь среди пассажиров. На объявление откликнулась врач, которая летела данным рейсом. Вместе со старшим бортпроводником была проведена сердечно-легочная реанимация в соответствии с инструкцией по оказанию медицинской помощи на борту, сообщила пресс-служба авиакомпании

В авиакомпании уточнили, что командир воздушного судна принял решение выполнить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Через авиадиспетчеров экипаж сообщил о подробностях случившегося и запросил скорую медицинскую помощь. Врачи, прибывшие на борт воздушного судна после посадки в аэропорту Жезказгана, констатировали смерть. Авиакомпания Qazaq Air выражает свои глубокие соболезнования родным и близким пассажирки.

пресс-служба Qazaq Air