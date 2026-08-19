Школьники Казахстана выбирают профессию с помощью цифровой платформы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает работу по профессиональной ориентации на базе цифровой платформы «Мансап компасы».

Платформа помогает школьникам и взрослым осознанно выбирать профессию и вносит вклад в формирование кадрового потенциала страны в соответствии с потребностями экономики.

На сегодняшний день профессиональную диагностику на платформе прошли 166 тыс. человек, из них 136 тыс. школьников и 30 тыс. представителей взрослого населения.

Только в 2026 году профориентационное тестирование прошли более 27 тыс. учащихся 7–11 классов из всех регионов страны. До конца года планируется охватить профориентационной диагностикой более 100 тыс. школьников.

Платформа содержит актуальную информацию о 730 востребованных профессиях, распределенных по 16 направлениям экономики. Пользователи могут получить сведения об образовательных программах, перспективах трудоустройства и подобрать профессию с учетом различных параметров – отрасли, региона, уровня заработной платы и других критериев. Кроме того, сервис позволяет найти организации образования, где можно получить соответствующую специальность.

«Мансап компасы» помогает связать профессиональные интересы человека с реальными возможностями обучения и последующего трудоустройства. Для школьников это возможность уже на этапе выбора будущей профессии получить представление о востребованных направлениях и необходимых образовательных траекториях. Для взрослых пользователей платформа может стать инструментом для переориентации и планирования дальнейшего профессионального развития», — отметил директор департамента занятости населения МТСЗН РК Толеу Мухтар.

Развитие «Мансап компасы» направлено на формирование единой цифровой экосистемы профориентации, объединяющей школьников, родителей, педагогов, образовательные организации и работодателей.

Таким образом, платформа становится практическим инструментом для принятия обоснованных карьерных решений и помогает выстраивать профессиональный путь с учетом как личных возможностей человека, так и реальных запросов экономики и рынка труда.