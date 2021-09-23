Центр оказания специальных социальных услуг №1 при управлении занятости и социальной защиты города Шымкент теперь оснащен новым спецавтотранспортом.

Ключи от машины вручил руководитель Управления Балмаржан Нарбекова, отметив, что автомобиль предназначен для повышения качества обслуживания людей с ограниченными возможностями.

— Общая задача общества-поддержка людей с ограниченными возможностями. На средства, выделенные из местного бюджета, приобретен специальный автотранспорт. Он будет перевозить и обслуживать людей с ограниченными возможностями, получающих услуги в центре. В ближайшее время центр будет оснащен многофункциональными кроватями и специальным оборудованием,- сказал руководитель управления.

В целом в центре оказываются услуги по 8 направлениям людям с ограниченными возможностями старше 18 лет, имеющим психоневрологические заболевания I-II групп. В настоящее время в центре оказывают помощь 225 гражданам.

В центре все сделано для получателей услуг. Здесь имеется 3 медицинских поста, столовая на 100 человек, 2 тренажерных зала, удобный пандус и лифт.