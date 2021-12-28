Вниманию налогоплательщиков! Управление госдоходов по Аль Фарабийскому району напоминает о регистрации.

Размер налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в государственный бюджет, рассчитывается на основе разницы налога, исчисленного за реализованный производителем товар, и налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам за сырье, материалы, топливо, энергию, продукцию.

«То есть налогоплательщики исчисляют налог на добавленную стоимость за вычетом материальных затрат на производство товаров. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет по облагаемому обороту, согласно Налоговому кодексу рассчитывается по облагаемому обороту», — пояснили в местном управлении государственных доходов.

Ерболат Алимкулов, главный специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Если общий размер вашей услуги по налогу на добавленную стоимость превышает 30 тыс. МРП, вы обязательно должны зарегистрироваться в течение 10 дней. Если в этот период вы не успеете зарегистрироваться, к сожалению, вы будете обязаны заплатить штраф в размере 15 процентов».