НДС на лекарства и новые налоговые нормы: итоги заседания проектного офиса

Предварительные итоги работы проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса рассмотрели на восьмом заседании под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По его словам, на заседаниях уже рассмотрено 60 вопросов, связанных с реализацией норм Налогового кодекса.

«В сфере здравоохранения завершается работа по внесению изменений в подзаконные акты, касающиеся применения НДС при импорте лекарств и медицинских изделий, а также освобождения от НДС орфанных и социально значимых препаратов», — отметил Серик Жумангарин.

Также 13 февраля был принят приказ министерства здравоохранения об установлении предельных цен на лекарства и медизделий без учета НДС.

Кроме того, профильные министерства и квазигосударственные компании прорабатывают изменения в правила закупок. Они должны обеспечить соблюдение налогового законодательства и поддержку конкурентной среды без увеличения расходов для компаний квазигоссектора.

На заседании также рассмотрели ряд предложений по корректировке налогового кодекса.

Среди них — применение максимального налогового вычета при изменении группы инвалидности, отмена требования по выписке электронных счетов-фактур по займам, расширение перечня данных, не относящихся к налоговой тайне, уточнение норм по импорту авиационного топлива, освобождение от акциза экспорта энергетических напитков и зачисление НДПИ по месту добычи полезных ископаемых.