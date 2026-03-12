Штрафы за трудовые договоры: что изменится для работодателей Казахстана с 12 марта

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в кодекс об административных правонарушениях. Теперь работодателей будут штрафовать за нарушения при работе с единой системой учета трудовых договоров (ЕСУТД).

Поправки внесены законом РК от 9 января 2026 года №257-VIII. Они дополняют статью 98 КоАП новым пунктом, который вводит административную ответственность за ошибки и несвоевременную работу с системой учета трудовых договоров.

Ранее ответственность за такие нарушения прямо не была закреплена. Теперь же любое нарушение правил ведения ЕСУТД может закончиться штрафом.

За что будут штрафовать. Работодатели могут получить административное наказание за несколько видов нарушений:

невнесение данных в ЕСУТД;

несвоевременное внесение информации;

внесение неполных сведений;

указание неверных или недостоверных данных.

Любая ошибка или отсутствие обязательных данных в системе будет считаться нарушением.

Размеры штрафов. Размер санкций зависит от категории бизнеса.

За первое нарушение:

должностные лица — 30 МРП (129 750 тенге);

малый бизнес и НКО — 60 МРП (259 500 тенге);

средний бизнес — 80 МРП (346 000 тенге);

крупный бизнес — 150 МРП (648 750 тенге).

Если нарушение повторится в течение года, штраф увеличится:

должностные лица — 60 МРП (259 500 тенге);

малый бизнес и НКО — 80 МРП (346 000 тенге);

средний бизнес — 100 МРП (432 500 тенге);

крупный бизнес — 200 МРП (865 000 тенге).

Какие данные нужно вносить в систему. Перечень обязательной информации установлен приказом министра труда и социальной защиты №353 от 3 сентября 2020 года.

В ЕСУТД должны быть внесены:

ИИН работника;

ИИН или БИН работодателя;

должность и трудовая функция;

место работы;

срок действия трудового договора;

дата начала работы;

номер и дата заключения договора.

Отсутствие хотя бы одного из этих пунктов считается неполным внесением сведений и может стать основанием для штрафа.

Сроки внесения информации. Закон также устанавливает чёткие сроки для обновления данных в системе:

новый трудовой договор — не позднее 5 рабочих дней после подписания;

изменения в договоре — не позднее 15 календарных дней;

увольнение сотрудника — не позднее 3 рабочих дней.

Нарушение этих сроков также подпадает под административную ответственность.

Что делать, если обнаружена ошибка. Если работодатель допустил ошибку, её можно исправить. Правила позволяют корректировать данные в течение 30 рабочих дней.

Однако если информация не будет исправлена вовремя, ответственность наступит по статье 98 КоАП.

Ведение ЕСУТД — обязанность работодателя.

Данные может вносить: сам руководитель компании; назначенный приказом сотрудник.

При этом отсутствие официально назначенного ответственного лица не освобождает работодателя от штрафа.