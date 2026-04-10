На главную Новости Шымкента Общество Предприниматели уплатили свыше 56 млн тенге за нарушения в сфере торговли

Предприниматели уплатили свыше 56 млн тенге за нарушения в сфере торговли

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане усиливается контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли. С начала 2026 года к административной ответственности привлечены 1 485 предпринимателей, а общая сумма наложенных штрафов превысила 56 млн тенге.

Как сообщили в министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан, основным нарушением остаётся превышение предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Также фиксируются случаи применения разных цен, отсутствия ценников и повторного несоблюдения требований законодательства.

Особое внимание уделяется контролю цен на всех этапах товаропроводящей цепочки — от производителя до конечного продавца. Для этого в регионах действуют специальные комиссии по выявлению посреднических схем и необоснованного завышения цен.

С начала года проведено 302 заседания таких комиссий, выявлено 850 нарушений. По итогам вынесено 777 административных постановлений, а 73 непродуктивных посредника исключены из товаропроводящих цепочек.

В министерстве отмечают, что усиление контроля и внедрение цифровых инструментов направлены на повышение прозрачности рынка и недопущение необоснованного роста цен.

