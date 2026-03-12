Снова штрафы: в Казахстане расширили автоматическую фиксацию нарушений ПДД

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу новые поправки в кодекс об административных правонарушениях. Изменения касаются системы автоматической фиксации нарушений ПДД: камеры смогут выявлять больше нарушений, а часть предупреждений теперь будет оформляться автоматически.

Что изменилось

Поправки внесены в статью 31 КоАП, которая регулирует особенности административной ответственности при фиксации правонарушений техническими средствами.

Как ранее поясняли в Министерстве внутренних дел, изменения связаны с внедрением Цифрового кодекса. При этом новые нормы не вводят дополнительных запретов — они лишь расширяют технические возможности выявления уже существующих нарушений.

Какие нарушения фиксировали раньше

До принятия поправок камеры автоматически фиксировали только шесть видов нарушений:

превышение скорости;

проезд на красный сигнал светофора;

несоблюдение дорожных знаков и разметки;

неправильную остановку или стоянку;

нарушение правил обгона и расположения на дороге;

непредоставление преимущества пешеходам.

Все остальные нарушения выявлялись только при непосредственном участии сотрудников полиции.

Как система будет работать теперь

С 12 марта система фиксации правонарушений будет работать по трём каналам.

Во-первых, классические камеры продолжат фиксировать уже привычные нарушения — превышение скорости, проезд на красный свет и другие.

Во-вторых, камеры автоматической фиксации смогут выявлять и новые нарушения, не требующие специальных измерительных приборов. Например, система сможет определить использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень безопасности.

В-третьих, будет использоваться интеграция с государственными базами данных через систему ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять нарушения, связанные с документами — например, просроченный техосмотр, отсутствие страхового полиса или истёкшие разрешения на хранение оружия.

Предупреждения теперь тоже могут приходить автоматически

Поправки также позволяют системе автоматически выносить предупреждения по тем нарушениям, где законом предусмотрена именно такая мера.

Ранее для этого требовалось участие сотрудника полиции и ручное оформление материалов. Теперь предупреждения могут формироваться автоматически — например, за создание затора или неправильное использование внешних световых приборов.

В соцсетях ранее появилась информация, что после вступления поправок камеры начнут фиксировать и нарушения со стороны пешеходов, например переход дороги в неположенном месте.

В МВД Казахстана эти слухи опровергли. В ведомстве подчеркнули, что системы автоматической фиксации предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами.