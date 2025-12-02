В МВД опровергли информацию о штрафах за скорость 66 км/ч

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали информацию о максимально допустимой скорости 66 км/ч после 00:00. Такое сообщение активно рассылается в социальных сетях.

Как заявили в ведомстве, в Казахстане нет никаких изменений по фиксации скорости.

«Рассылаемое сообщение про «максимально допустимую скорость 66 км/ч после 00:00» является фейком. Никаких таких изменений не вводилось. В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 км/ч. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше», — говорится в сообщении МВД РК.

В Министерстве внутренних дел призывают соблюдать ПДД на дорогах и доверять только официальным источникам.