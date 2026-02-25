Бюджет Казахстана получил более 940 млрд тенге налогов

Об этом говорит свежий отчет минфина. Это выше запланированного на 10%, вот только большая часть поступлений обеспечил корпоративный подоходный налог. А вот НДС составил всего около 250 миллиардов тенге.

Почти на 20% меньше от запланированного показателя в 311 миллиардов тенге. Эксперты говорят, пока делать прогнозы о том, дал ли новый налоговый кодекс ожидаемые результаты, рано.

Некоторые эксперты считают, что поскольку год только начался, говорить о точных прогнозах пока рано. КПН был уплачен по итогам декабря, то есть за прошлый период. А недобор по НДС, проблема системная и повторяется из года в год. Январь традиционно считается малодоходным месяцем, а поступления в бюджет носят выраженный цикличный характер, поэтому в следующие периоды картина может быть лучше. Тем не менее аналитики отмечают, что планирование доходов ведётся по слишком оптимистичному сценарию, ожидания изначально завышены, из-за чего бюджет регулярно не сходится.

«Учитывая, что в самом налоговом кодексе есть ряд спорных пунктов, которые довольно сильно могут навредить малому и среднему бизнесу, если их сейчас не отменят или не пересмотрят это дело, то, скорее всего, даже 5 триллионов собрать не смогут. Самые скептичные оценки говорят о том, что дополнительных доходов в бюджет будет в пределах 2-2,5 триллиона. Вот примерно вот так. Я склонен считать, что это ближе к правде», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

Тем не менее эксперты говорят, повышение ставки НДС до 16 процентов вынудило бизнес перекраивать свою работу, менять налоговые режимы или нести дополнительные издержки. Для малого и среднего бизнеса эта реформа стала серьёзным ударом, а не стимулом к развитию.

«Падение налоговых сборов, падение качества кредитного портфеля, что в итоге приведет к очень большому банковскому кризису, бюджетному кризису. Ну вот такой вот самораскручивающий кризис наше правительство, так сказать, запустило. Я думаю ситуация будет еще дальше ухудшаться», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Оценить реальную эффективность или неэффективность нового налогового кодекса можно будет лишь по итогам первого полугодия, говорят специалисты. Тогда станет ясно, сколько налогов удалось собрать, сколько компаний сохранили бизнес, а кто был вынужден уйти с рынка.