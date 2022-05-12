Дальбекова наказали за скандальные задержания полицейских

Главный полицейский Шымкента Кайрат Дальбеков получил выговор за бесконтрольность в связи с громкими задержаниями подчиненных, передает OTYRAR.

В Шымкент с рабочим визитом прибыл вице-министр внутренних дел Марат Кожаев. Во время встречи Кожаев раскритиковал работу городской полиции, отметив, что нынешняя ситуация требует безотлагательных перемен.

Под раздачу попали несколько руководителей и сам начальник департамента полиции Шымкента Кайрат Дальбеков. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Причиной тому послужили преступления совершенные в рядах шымкентской полиции.

«Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности руководства ДП послужили преступления и правонарушения, совершенные сотрудниками полиции, среди которых экс-начальник местной полицейской службы, командир роты и двое сотрудников полка патрульной полиции и сотрудники Абайского районного управления полиции. Жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом», — говорится в сообщении ДП г. Шымкента.

Имена вышеназванных сотрудников в Департаменте раскрывать не стали.

Тем не менее, предлагаем вспомнить последние громкие скандалы связанные с Департаментом полиции южного мегаполиса, которые освещала редакция OTYRAR.

Напомним, ранее после жалобы подчиненного Азамата Аимбетова был задержан начальник местной полицейской службы Мухтар Бухарбаев.

В конце апреля командир 4-й роты Полка патрульной полиции местной полицейской службы майор Алимханов был задержан при получении взятки.

После в СМИ просочилась информация о том, что полицейский избил пенсионера и его жену. Еще позднее полицейского южного мегаполиса собственная супруга обвинила в системных избиениях.

Будут ли в Департаменте полиции безотлагательные перемены о которых говорил вице-министр Марат Кожаев, покажет время. В своем выступлении он отметил, что в органах должны работать только чистые на руку сотрудники.

«В целях реализации Послания Президента народу Казахстана «Жаңа Казақстан», в рядах полиции нет места хамству, мздоимству и кумовству. Сегодня мы поддерживаем и будем продвигать честных, справедливых, трудолюбивых и чистых на руку сотрудников органов внутренних дел. Соблюдение конституционных прав граждан и главенство Закона – вот наша основная задача», — заключил Марат Кожаев.