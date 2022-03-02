Полицейский в Шымкенте избил пенсионера и его жену

В Шымкенте сотрудник полиции жестоко избил пожилого соседа. Пост в социальных сетях с фотографией пострадавшего после побоев шокировал Казнет.

По словам заявителей, сотрудник правопорядка поднял руку и на пенсионерку — жену избитого мужчины, передает OTYRAR.

«Он меня сразу ударил, я упал сюда, все я больше ничего не помню. Просто чувствовал, что меня еще пинают«,- говорит Олег Петровский.

62-летний Олег Петровский с ужасом вспоминает, как его избили в собственной квартире. По словам потерпевшего, на него напал инспектор полиции. Конфликт перерос в избиение, после того как полицейский оскорбил жену Олега — Анну. Заступившись за супругу, пожилой мужчина попал в больничную койку с многочисленными травмами.

«После этого избиения у меня сразу же голова закружилась, тошнило и сейчас до сих пор голова болит. Направили меня сначала хирургу, хирург вообще сказал что мне челюсть нужно оперировать. Врачи тоже написали заключение, что у меня сильная гематома с левой стороны и глаз полностью в крови«,- говорит пострадавший Олег Петровский.

После инцидента пострадавшие написали заявление в полицию. Однако, по словам пострадавшего, правоохранители надавили на него и пенсионер написал отказную.

«Получается я выходил из поликлиники, сидит в машине полицейский, который меня избивал. Там была и знакомая моей жены, поэтому я думал все мирно решили. Когда открыли машину, я был в шоке, майор сидит передо мной. У меня сразу начались помутнения, он начал доказывать, что он развалит это дело, наймет адвоката и морально меня там уничтожил. Мне пришлось написать отказную«,- признается Олег Петровский.

От рук правоохранителя пострадала и Анна Шмакова — жена Олега. Пенсионерка заявила, ни её синяки, ни избитый супруг не стали поводом доведения дела до суда.

«Ну получилось мужа увели в суд, даже мне не сказали, хотя я как свидетель должна была находиться на этом суде. Я уже к двери подошла и слышу голоса, открываю дверь и слышу «заседание суда закончилось». Заключение суда было такое что, мол была обоюдная драка между мужчинами, словесно они поругались, а сейчас перемирие. Я говорю мужу «неужели судья не видел какая у тебя щека?», муж говорит «видел, но такое заключение«,- вспоминает пострадавшая Анна Шмакова.

Узнать о сути конфликта у соседа-правоохранителя корреспондентам не удалось. Дверь никто не открыл. Ответа не последовало и в соц сетях.

А в полиции подтвердили, это действительно их коллега, и работает он инспектором местной полицейской службы.

«Диханбаев Еркегали — инспектор ювенальной полиции МПС Аль-Фарабийского РУП. В отношении него проводится проверка Управлением собственной безопасности ДП Шымкента. В отношении данного сотрудника полиции назначена служебная проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Решение по нему примет дисциплинарная комиссия«,- передает пресс-служба ДП г. Шымкента.

На призыв помочь пострадавшей семье откликнулся Магомед Ханаев. По словам адвоката, он обратился в Прокуратуру с просьбой вернуть дело на доследование.

«Участковый Енбекшинского района, сотрудник полиции, который принял заявление у пострадавших данное дело зарегистрировал в административном порядке и направляет в районный суд. В суде дело за примирением сторон прекращается. Я считаю, что данные действия незаконные, тем самым участковый Енбекшинского района, по моему мнению пытался скрыть уголовное правонарушение сотрудника полиции Аль-Фарабийского района Диханбаева Еркегали«,- рассказывает адвокат пострадавших Магомед Ханаев.

Пострадавшие не требуют возмещения материального ущерба и морального вреда. Пенсионеры Олег Петровский и Анна Шмакова хотят добиться справедливого наказания их обидчика.