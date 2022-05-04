Полицейский в Шымкенте получал взятки за покровительство на службе

Командир 4-ой роты полка патрульной полиции МПС Кайрат Алимханов попался с поличным. Антикоррупционная служба опубликовала видео, где майор получает от своих подчиненных взятки, передает OTYRAR.

Как сообщили в ведомстве, Кайрата Алимханова задержали при получении взятки от подчиненных в размере 174 тысяч тенге за покровительство по службе. Кроме того, выявлены факты ежемесячных поборов от своих сотрудников.

«Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов Алимхановым взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство. Зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в сумме 130 тысяч тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии», — сообщили в Антикоррупционной службе.

Также установлено, что командир систематически получал взятки в размере 2 тысяч тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.

Командира 4-ой роты полка патрульной полиции МПС Кайрата Алимханова задержали 27 апреля. В данное время расследование продолжается. Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.