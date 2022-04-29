Жительница Шымкента обвинила мужа-полицейского в жестоком избиении

Откровение жительницы Шымкента шокировало Казнет. В своем обращении в фонд «НеМолчи.KZ», женщина заявила, что её супруг-участковый издевался над ней.

Она уверяет, семья столкнулась и с преследованием со стороны правоохранителей. Активисты движения «НеМолчи.KZ» требуют привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции Шымкента за регулярные издевательства над беременной супругой, передает OTYRAR.

Неоднократные побои, унижения, измены, скандалы и преследование – так описывает свою жизнь в браке с участковым жительница Шымкента. По ее словам, муж жестоко избил ее на втором месяце беременности. Второй раз — через неделю после рождения ребенка. Под горячую руку попала и мать потерпевшей. После семейной драмы девушка перенесла инсульт.

«Я написала заявление. Но потом мы узнали, что наше заявление никуда не дошло, так как полицейский просто избавился от него. Но в сентябре, как у нас у казахов бывает из-за уята, меня попросили еще раз попробовать с ним жить. Проходит где-то 10 дней, муж с его матерью напали на меня. Я собрала вещи и уехала к родителям. В тот же день, ночью муж приехал со свекровью и избил меня на глазах моих родных. Бил кулаками по голове, зная, что там синяков не останется. Мама хотела помешать ему, но он и на нее поднял руку. Я боюсь за себя и свою семью. Боюсь полицейских, думаю, что они будут преследовать меня и моих родных. Ведь мы это уже проходили»,- делится пострадавшая в сообщении.

Руководитель фонда «НеМолчи.KZ» — Дина Смаилова рассказывает, жертва домашнего насилия опасается, что не сможет добиться справедливости и муж-участковый останется безнаказанным.

«Это его первый ребенок, что он творил со своей женой? У меня просто волосы дыбом. Мало этого, насколько его семья аморальная. Если его мать и отец позволяли себе в группе лиц, доводить ее до такого состояния. Я считаю, что отвественность должны нести и его родители. Вчера нам написали, что в отношении сотрудника возбуждено дело и будет дисциплинарное взыскание. Какой-то выговор он получит и все, по сути это преступление. Это укрывательство преступления и уголовная ответственность. Тем более пользуюсь своим служебным положением, приходит шеф, заходит домой и говорит «с кем не бывает? давай перестань»,- говорит руководитель фонда «НеМолчи.KZ» Дина Смаилова.

По словам стороны защиты, в Енбекшинском отделе полиции возбудили административное дело. По мнению юриста Данияра Жиенбаева, правоохранители таким образом покрывают своего сотрудника. Тем временем, обидчик продолжает угрожать супруге физической расправой, говорит адвокат.

«Он никак не оправдывается, он наоборот со вчерашнего дня начинает угрожать жертве, что он пойдет до конца, что у него есть такие полномочия, что дело дальше не пойдет. Но, когда я задал участковому вопрос – почему после заявления дело передали не в следственное управление, а участковому по месту жительства. На то участковый ответил, что руководство Енбекшинского отдела полиции так решило»,— рассказал директор фонда «НеМолчи.KZ» ЮК филиала — юрист Данияр Жиенбаев.

В департаменте полиции на запрос корреспондентов ответили, что действия их коллеги будет рассматривать дисциплинарная комиссия.

«С заявлением об указанном в публикации факте данная гражданка с матерью обратились в Енбекшинский отдел полиции. В настоящее время в соответствии с результатами судебно-медицинской экспертизы в отношении гражданина составлен протокол по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Собранные по факту материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента. Также сообщаем, что ответственность сотрудника будет рассмотрена на дисциплинарной комиссии»,- сообщает Пресс-служба ДП г.Шымкента.

Адвокат пострадавшей и правозащитница считают, что за домашнее насилие необходимо привлечь к уголовной ответственности. Активисты намерены добиваться справедливости в суде.