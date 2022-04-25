Экс-начальник МПС Шымкента задержан Антикором

Сегодня в Шымкенте задержали экс- руководителя местной полицейской службы Мухтара Бухарбаева, передает OTYRAR.

Об этом сообщил адвокат Талгат Есимов на своей странице в социальной сети.

«Сегодня в 11.30 часов антикоррупционным ведомством города Шымкента задержан экс-начальник МПС ДП города Шымкента М. Бухарбаев. В отношении него на имя президента страны поступила жалоба от моего доверителя, капитана полиции Азамата Аимбетова», — сообщил Талгат Есимов.

В республиканском Агентстве по борьбе с коррупцией информацию подтвердили, но детали еще согласовывают с прокурорами в рамках 201 ст. УПК РК

Напомним, скандал вокруг теперь уже бывшего начальника МПС разгорелся несколькими месяцами ранее. Тогда на него пожаловался подчиненный Азамат Аимбетов, который обвинил Бухарбаева в многочисленных поборах и превышении служебных полномочий.

Аимбетов написал рапорт, в котором подробно перечислил, когда и какие дорогостоящие покупки заставлял его делать начальник. Не смотря на это, Бухарбаев еще какое то время оставался на своей должности. Дело сдвинулось с мертвой точки после публичного видеообращения Аимбетова, где мужчина попросил Главу государства и генерального прокурора обратить внимание на беззаконие.

Дело набирало обороты благодаря публичному видеообращению Азамата Аимбетова